После конфликта в Чемодановке Белозерцев призвал не игнорировать сигналы от населения Политика

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в связи с событиями в Чемодановке призвал депутатов всех уровней активизировать деятельность с населением и не игнорировать обращения о проблемах на местах, какими бы малозначительными они не казались.

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«У населения есть нерешенные проблемы, которые власть должна на местах решать. [...] И даже вот бытовой конфликт, казалось бы, на бытовой почве может спровоцировать, к сожалению, [...] такое чрезвычайное происшествие», — сказал глава региона в ходе 21-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в среду, 19 июня.

По мнению Ивана Белозерцева, представители власти должны внимательнее относиться к обращениям жителей.

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«Мы должны знать, что беспокоит людей, какие наболевшие вопросы, с чем они к нам обращаются, анализировать, не считать, что это какой-то мелкий вопрос, [...] вникать в содержание», — подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что уже поставил аналогичную задачу перед главами администраций городских округов и муниципальных образований в ходе совещания в минувший понедельник, 17 июня.

В продолжение своего выступления Иван Белозерцев предложил депутатам проконтролировать соблюдение мер безопасности во время массовых мероприятий, посетив предстоящие выпускные вечера в школах в своих избирательных округах.