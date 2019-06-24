Документы о назначении Никишина главой пензенского Минздрава находятся на согласовании Политика

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Документы о назначении главного врача пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Александра Никишина министром здравоохранения региона подготовлены, но пока находятся на стадии согласования. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина в ходе оперативного совещания в понедельник, 24 июня.

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По ее словам, за выходные провести формальные процедуры не удалось.

В свою очередь глава региона Иван Белозерцев отметил, что Александр Никишин обладает большим опытом работы в системе здравоохранения.

Он выразил надежду, что с его приходом многое будет меняться в профессиональной сфере.

Иван Белозерцев добавил, что первые поручения новому министру будут связаны с обеспечением врачей дефицитных специальностей жильем и строительством ПЭТ-центра.

Сам Александр Никишин на оперативном совещании в правительстве Пензенской области отсутствовал. Министерство здравоохранения региона на мероприятии представляла исполняющая обязанности главы ведомства Оксана Чижова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июня стало известно о том, что губернатор Иван Белозерцев предложил главврачу пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Александру Никишину занять должность министра здравоохранения региона.

Она стала вакантной после увольнения Владимира Стрючкова, который 24 мая был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела об изнасиловании.