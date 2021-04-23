Пензенский депутат Юрий Старкин получил в 2020 году доход в размере более 147 млн. рублей Политика

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №16, члена фракции «Единая Россия» Юрия Старкина, который возглавляет ООО «Никольский хлеб» и ООО «Юнион», составил за 2020 год более 147 млн. рублей.

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Юрий Старкин занял второе место по уровню доходов среди депутатов регионального парламента.

В собственности у народного избранника имеются земельный участок площадью около 49 соток, жилой дом площадью более 92 кв. метров, кафе площадью около 486 кв. метров, два магазина площадью почти 59 и 94,5 кв. метра, плотина протяженностью 180 метров и шириной 8 метров, три нежилых помещения площадью 93,4, 95,4 и 1 тыс. 317,7 кв. метра, а также восемь транспортных средств, включая автомобили «BMW 730d» и «Toyota Land Cruiser 200».

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Владимир Полукаров и Юлия Лазуткина (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов Законодательного собрания Пензенской области за 2020 год составил около 722 млн. рублей.