Пензенская делегация во главе с губернатором прибыла в Белоруссию Политика

Пенза, 1 апреля 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко прибыла в Минск, где пройдут мероприятия, посвященные Дню единения народов России и Белоруссии.

Фото: Pnzreg.ru

Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального правительства, в состав делегации вошли 49 человек — представители власти, бизнеса, образования и культуры.

«С 1 по 7 апреля губернатор Пензенской области примет участие в официальных встречах на высшем уровне и встретится с руководителями ряда белорусских регионов. Деловая программа также предусматривает визиты Олега Мельниченко и участников пензенской делегации на ведущие республиканские предприятия в сфере промышленности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что впервые пройдут дни Пензенской области в Белоруссии, запланированы мероприятия в Минске, Могилеве и Бресте.

«В рамках дней Пензенской области впервые будут организованы экономические форумы в Минске и Могилеве, пройдут выставки продукции пензенских промышленных предприятий и сельхозтоваропроизводителей, презентации торгово-экономического, научного, образовательного, историко-культурного потенциала. Культурная программа предполагает выступление пензенских творческих коллективов на концертных площадках городов. Состоится товарищеский матч по мини-футболу любительских команд Пензенской и Брестской областей, показательные выступления бойцов отряда содействия полиции «Тигр», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в ходе визита в Белоруссию члены делегации Пензенской области посетят мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны.