Главы Пензенской и Могилевской областей подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве Политика

Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель могилевского облисполкома Анатолий Исаченко подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.

Фото: T.me/omelnichenko

«Поблагодарил председателя областного исполнительного комитета Анатолия Михайловича Исаченко за поддержку проведения дней Пензенской области, где в рамках экономического форума мы представим инвестиционный потенциал нашего региона. [...] Подписали план мероприятий по реализации соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между нашими регионами. Уверен, у сотрудничества Пензенской и Могилевской областей большое будущее», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 3 апреля.

Он сообщил, что в рамках визита в Могилев делегация Пензенской области планирует посетить ряд промышленных предприятий.

«Особый интерес для нас представляет «Могилевлифтмаш». За четыре года по программе капремонта мы установили в Пензенской области 255 лифтов с использованием оборудования белорусского завода», — отметил Олег Мельниченко.

«Мы настроены на дальнейшую совместную работу, учитывая рекордные объемы строительства в Пензенской области», — подчеркнул глава региона.