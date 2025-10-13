Андрей Грин стал и.о. начальника отдела по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации Кузнецка Политика

Кузнецк, 13 октября 2025. PenzaNews. Андрей Грин назначен исполняющим обязанности начальника отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации Кузнецка Пензенской области с понедельника, 13 октября. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский.

«Андрей Владимирович назначен на должность из кадрового резерва, по образованию — педагог, учитель физической культуры. Возглавлял [в Кузнецке] общественную организацию «Молодая Гвардия Единой России», в этой связи проводил большую работу с волонтерами по оказанию помощи как в городе, так и [...] выезжая на освобожденные территории, выполнял задачи в сложной обстановке. Делал это безотказно, с энтузиазмом, с должным подходом», — сказал Сергей Златогорский.

По его словам, Андрей Грин практически все аспекты работы знает изнутри.

«Рассчитываю, что от работы отдела будет хороший результат по всем направлениям. Деятельность предполагает большой элемент активности и творчества, помимо исполнительской дисциплины и выполнения обязательных задач. Здесь есть поле для инициативы. После вхождения в должность надо все эти вещи осмыслить, запустить в работу. Синергия активности и новых идей должна привести к хорошему результату», — цитирует главу Кузнецка пресс-служба мэрии.