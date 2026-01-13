В Пензенской области будет создано министерство по тарифному регулированию и госзакупкам Политика

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам будет создано в Пензенской области. Соответствующее постановление №2-пП подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

«Создать исполнительный орган Пензенской области — министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области», — говорится в документе, датированном 12 января.

В нем уточняется, что новому ведомству передается часть полномочий двух министерств: министерства ЖКХ и гражданской защиты населения — по проведению единой государственной политики в области госрегулирования цен и тарифов, энергосбережения и контроля в указанных сферах деятельности; министерства экономического развития и промышленности — по реализации госполитики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.