13:39:12 Вторник, 13 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области будет создано министерство по тарифному регулированию и госзакупкам

11:15 | 13.01.2026 | Политика

Печать

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам будет создано в Пензенской области. Соответствующее постановление №2-пП подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В Пензенской области будет создано министерство по тарифному регулированию и госзакупкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Создать исполнительный орган Пензенской области — министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области», — говорится в документе, датированном 12 января.

В нем уточняется, что новому ведомству передается часть полномочий двух министерств: министерства ЖКХ и гражданской защиты населения — по проведению единой государственной политики в области госрегулирования цен и тарифов, энергосбережения и контроля в указанных сферах деятельности; министерства экономического развития и промышленности — по реализации госполитики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.


Читайте также
В Пензенской области за сутки произошло два пожара В Пензе женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
В Пензенской области 14 января пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян
В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам В Пензенской области за сутки произошло три пожара
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама