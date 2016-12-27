Иван Белозерцев поздравил пензенских спасателей с праздником Общество

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил спасателей с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 27 декабря.

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«Прекрасной самоотверженной работой пензенских спасателей все мы, жители региона, можем по праву гордиться. Ваша служба играет определяющую роль в проведении поисково-спасательных операций. На вашем счету — сотни спасенных жизней, тысячи случаев оперативного оказания помощи пострадавшим», — отметил глава региона.

Он поблагодарил спасателей за добросовестный труд, стойкость, мужество и ответственное исполнение служебных обязанностей.

«Уверен, что вы и ваши коллеги и впредь будете эффективно решать актуальные задачи ликвидации тяжелых последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в служении Отечеству и народу», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.