Суд обязал создать условия для движения автобусов на подъезде к селу под Сердобском Общество

Сердобск, 29 декабря 2016. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокурора к администрации Сердобского района Пензенской области, обязав ее в срок до 1 июня 2017 года устранить нарушения при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по однополосной автодороге «Подъезд к селу Пригородное».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского районного суда, в 2015 году на территории села в соответствии с техзаданием и проектно-сметной документацией, прошедшей госэкспертизу, была построена и введена в эксплуатацию автодорога, которая относится к V категории шириной 4,5 метра.

«При этом в нарушение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по ней проходит маршрут регулярных перевозок «Сердобск — село Салтыково», что не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. По данному нарушению было вынесено представление в отношении органа местного самоуправления, однако меры по устранению администрацией Сердобского района приняты не были», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, во время разбирательства представитель администрации района иск признала и заверила, что в обязательном порядке будут предприняты меры к устранению выявленных нарушений.

«Она указала на то, что маршрут регулярных перевозок «Сердобск — Салтыково», проходящий по этой дороге, является социально значимым. В свою очередь представитель администрации Пригородного сельсовета пояснила, что в настоящее время оформляет необходимую документацию для постановки дороги на соответствующий учет и баланс. После этого будут предприняты меры по ее реконструкции путем строительства местных уширений проезжей части, достаточных для разъезда транспортных средств», — сказал представитель суда.

Он подчеркнул, что решение суда вступило в законную силу.

Для нескоростных автомобильных дорог могут устанавливаться категории 1В, II, III, IV и V. Согласно данной классификации, дорога V категории имеет одну полосу движения шириной 3,5–4,5 метра и обочиной 1–1,75 метра.