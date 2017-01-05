Губернатор недоволен ходом работ на стройке перинатального центра в Пензе в праздники Общество

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев остался недоволен темпами работ по завершению строительства перинатального центра, возведение которого продолжается на территории клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Фото: Pnzreg.ru

«При смене подрядчика была договоренность о том, что строители будут работать в несколько смен, без праздников и выходных дней. Однако это условие не выполняется в полной мере, людей мало», — отметил он во время посещения стройплощадки в минувшую среду, 4 января.

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Глава региона напомнил, что на данный момент стоит задача ввести перинатальный центр в эксплуатацию весной 2017 года.

«Никакие субъективные причины не должны помешать ее выполнению», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в настоящее время в перинатальном центре ведется чистовая отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования во вспомогательных объектах — пищеблоке, трансформаторных подстанциях, станции медицинских газов. Введены в эксплуатацию газопровод и газовая котельная. В ближайшее время будет начат монтаж лифтового оборудования.