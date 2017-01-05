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Губернатор недоволен ходом работ на стройке перинатального центра в Пензе в праздники

09:16 | 05.01.2017 | Общество

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Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев остался недоволен темпами работ по завершению строительства перинатального центра, возведение которого продолжается на территории клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Губернатор недоволен ходом работ на стройке перинатального центра в Пензе в праздники

Фото: Pnzreg.ru

«При смене подрядчика была договоренность о том, что строители будут работать в несколько смен, без праздников и выходных дней. Однако это условие не выполняется в полной мере, людей мало», — отметил он во время посещения стройплощадки в минувшую среду, 4 января.

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Глава региона напомнил, что на данный момент стоит задача ввести перинатальный центр в эксплуатацию весной 2017 года.

«Никакие субъективные причины не должны помешать ее выполнению», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в настоящее время в перинатальном центре ведется чистовая отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования во вспомогательных объектах — пищеблоке, трансформаторных подстанциях, станции медицинских газов. Введены в эксплуатацию газопровод и газовая котельная. В ближайшее время будет начат монтаж лифтового оборудования.
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