Пензенские активисты проведут учет зимующих водоплавающих птиц Общество

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Активисты из Пензенской области во второй раз присоединятся к всероссийскому учету зимующих водоплавающих птиц в рамках акции «Серая шейка – 2017», которая пройдет в предстоящие выходные, 14 и 15 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Учет проводят специалисты-орнитологи, однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Широкое участие общественности станет большим подспорьем ученым. Мониторинг массовых видов и мест их обитания имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоемов и так далее. К тому же, учет — это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Он пояснил, что члены РГО и молодежных объединений, действующих при нем, соберутся в субботу, 14 января, в 12.00 на набережной реки Суры.

Все остальные участники акции могут скачать инструкцию по проведению учета с сайта Союза охраны птиц.

Затем областное отделение РГО обобщит собранные данные. Для этого активистам необходимо сообщить дату, место и время наблюдения, название водоема, начальный и конечный пункты маршрута, описать погоду в день наблюдения. Помимо данных о числе и размещении птиц, приветствуются фотографии.

Всего акция пройдет более чем в 50 крупных городах России.