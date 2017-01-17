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В Пензе 24 января состоится чествование талантливой молодежи

14:27 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Чествование талантливой молодежи будет организовано в круглом зале правительства Пензенской области во вторник, 24 января.

В Пензе 24 января состоится чествование талантливой молодежи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На церемонию приглашены более 50 учащихся и студентов, которые в 2016 году были удостоены премий президента России: в размере 60 тыс. рублей — за победу во всероссийских и международных конкурсах, а также 30 тыс. рублей — в областных и межрегиональных.

Кроме того, будут отмечены 15 лауреатов премии губернатора в размере 15 тыс. рублей.

Помимо этого, будут чествовать девять молодых людей, ставших победителями второго этапа всероссийского конкурса молодежных проектов и окружного конкурса, получивших гранты в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Лауреаты премии президента России будут награждены дипломами главы Минобрнауки РФ, премии губернатора — дипломами главы региона. Также 12 человек будут награждены благодарственными письмами за достижения в области научно-исследовательской деятельности, вклад в реализацию государственной молодежной политики, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
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