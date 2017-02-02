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В Мокшане предпринимателю не удалось обжаловать штраф в 100 тыс. рублей за перегруз фуры

13:28 | 02.02.2017 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области отклонил жалобу предпринимателя, который был оштрафован на 100 тыс. рублей за перегруз фуры.

В Мокшане предпринимателю не удалось обжаловать штраф в 100 тыс. рублей за перегруз фуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«28 августа 2016 года на 593 км федеральной трассы М5 «Урал» было зафиксировано, что тягач «Volvo» с полуприцепом-рефрижератором «Samro», принадлежащий предпринимателю, перевозил груз по маршруту «Серпухов — Шадринск» с превышением допустимой нагрузки на ось на 9,4%», — сообщили ИА «PenzaNews» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия.

В ведомстве уточнили, что, согласно жалобе, предприниматель должен был нести ответственность как физическое лицо и не отвечал за перевозку груза, так как у водителя на этот счет имелись инструкции и машина находилась у него в аренде.

«Суд, изучив доводы предпринимателя, отклонил их и оставил постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — пояснили в управлении.
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