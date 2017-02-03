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В пензенской библиотеке открыт арт-объект, посвященный Году экологии

11:49 | 03.02.2017 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Арт-объект и фотозона, посвященные Году экологии в России, открыты в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 3 февраля.

В пензенской библиотеке открыт арт-объект, посвященный Году экологии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам директора учреждения Марины Осиповой, оформление подобных инсталляций в день начала фестиваля «Открытый мир библиотек» стало традицией.

«В этом году арт-объект посвящен проблемам экологии. Состоит он из плакатов молодой художницы Людмилы Мамоновой, выпускницы пензенского художественного училища, руководитель Сергей Уваров. Она очень необычно представила проблемы экологии в плакате», — сказала она ИА «PenzaNews».

Марина Осипова уточнила, что в состав арт-объекта также входит четыре витрины.

«В каждой витрине собрана информация об основателях, создателях, открывателях бумаги, пластика, стекла, а также о здоровом питании и о том, как можно перерабатывать отходы», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, фотозона из бумажных цветов была организована силами сотрудников библиотеки.

«Мы все это делаем для того, чтобы привлечь внимание посетителей к большим проблемам, но вот таким способом — ярким, необычным», — добавила директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
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