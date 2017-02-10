Девять пензенских преподавателей повысят квалификацию в Институте развития МЧС России Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Девять преподавателей дисциплин «ГО и ЧС» и «Безопасность жизнедеятельности» из Пензенской области на безвозмездной основе повысят квалификацию на базе Института развития Академии гражданской защиты МЧС России.

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Так, в мае переподготовку пройдет начальник учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пензенской области Вячеслав Комолов.

Кроме того, с апреля по декабрь повысят свою квалификацию восемь начальников кафедр и преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений среднего и высшего профессионального образования Пензенской области.

Продолжительность курса составит 12 дней. Ожидается, что слушатели получат современные знания и навыки в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в 2016 году обучение руководителей проводилось на базе регионального учебно-методического центра ГО и ЧС.

«В прошедшем году прошли обучение должностные лица и специалисты ГО и ЧС различных уровней в количестве 2 тыс. 209 человек, в том числе — 330 руководителей гражданской обороны, 260 председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.