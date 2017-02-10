Численность сотрудников пензенского УМВД сократилась за год на 800 человек Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Численность сотрудников управления МВД России по Пензенской области сократилась за последние пять лет на 1 тыс. 300 человек, в 2016 году — на 800. Об этом сообщил начальник регионального ведомства генерал-майор полиции Юрий Рузляев, выступая с отчетом на 41-й сессии Законодательного собрания области в пятницу, 10 февраля.

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Он подчеркнул, что, несмотря на это, что результативность работы повышается.

«Продолжено выполнение задач по противодействию экстремизму и терроризму на территории Северо-Кавказского региона. Численность находящегося на Северном Кавказе личного состава осталась прежней — около 100 человек. При подведении итогов за 2016 год руководство группировки и МВД России высоко оценили результаты работы нашего сводного отряда, и впервые мы заняли второе место среди всех субъектов Российской Федерации», — сказал руководитель УМВД.

Юрий Рузляев отметил, что, в соответствии с ведомственной оценкой, оперативно-служебная деятельность управления оценивается положительно.

«Сохраняется позитивная тенденция роста уровня доверия граждан к пензенской полиции», — добавил генерал-майор полиции.