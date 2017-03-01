Пензенские фотографы отмечены жюри конкурса «Первозданная Россия» Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Жюри конкурса «Первозданная Россия» высоко оценило работы пензенских фотографов-натуралистов Дениса Кострюкова и Дениса Каракина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Денис Кострюков прислал фотографию белки под названием «Случайная встреча». Снимок был сделан во время прогулки по Царскому селу в Ленинградской области.

На фотографии Дениса Каракина «Вслед за туманом» запечатлена горная речка. Снимок был создан во время туристического похода в июне 2016 года на территории природного парка «Шумакский» около города Магнитогорска.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, фотографы региона впервые отправили свои снимки на конкурс.

«От Пензенской области в нем участвовали 10 фотографов, которые представили организаторам 72 работы», — добавил собеседник агентства.

По его словам, в марте состоится открытие фестиваля природы «Первозданная Россия, который впервые прошел в прошлом году.

«На открытии Денису Кострюкову и Денису Каракину будут вручены дипломы и призы от организаторов», — уточнил Игорь Пантюшов.