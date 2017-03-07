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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин с наступающим праздником

12:08 | 07.03.2017 | Общество

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с приближающимся Международным женским днем.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин с наступающим праздником

Фото: Gibdd.ru

В рамках ежегодной акции полицейские дарили цветы и открытки не только автолюбительницам, но пассажиркам общественного транспорта, а также пешеходам, пересекавшим проезжую часть в установленных местах.

Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, законопослушные женщины за рулем были приятно удивлены, что их остановили не в связи с нарушениями или проверкой документов.

Сотрудники Госавтоинспекции сделали женщинам комплименты, поздравили их и пожелали оставаться красивыми и жизнерадостными.

Также работники ГИБДД напомнили им о необходимости соблюдения правил дорожного движения в том числе в праздничные дни.
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