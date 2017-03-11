В Пензе проведут совещание из-за просадки дорожного полотна у ТЦ «Леруа Мерлен» Общество

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Рабочее совещание, посвященное организации работ по устранению просадки дорожного полотна возле торгового центра «Леруа Мерлен», будет проведено в Пензе. Такое решение принято в ходе объезда города, совершенного мэром Виктором Кувайцевым в субботу, 11 марта.

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Также глава администрации города обратил внимание на участок дороги на улице Рябова. Он поручил рассмотреть возможность выполнения ремонта с привлечением представителей бизнеса, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд.

Кроме того, Виктор Кувайцев распорядился привлечь уличные комитеты к проработке вопроса о благоустройстве обочин в районе частного сектора.

В ходе объезда мэр проверил, как осуществляется уборка тротуаров и дорог вдоль бордюров, очистка ограждений и защитных экранов. Он проехал по улицам Кирова, Калинина, Терновского, Пушанина, Окружной, Попова, Лермонтова, проспекту Победы, Суворова и другим, сообщает пресс-служба администрации Пензы.