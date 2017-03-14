Акция «Сурский край — без наркотиков!» стартует 20 марта Общество

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Акция «Сурский край — без наркотиков!» пройдет в Пензенской области с 20 марта по 17 апреля.

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В ее рамках правоохранительные органы, представители общественности, средства массовой информации, население и органы власти усилят работу по противодействию наркоугрозе.

Основное внимание будет уделено местам массового пребывания людей, особенно отдыха молодежи, и образовательным учреждениям.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, жители Пензенской области смогут анонимно информировать о местах распространения, хранения и употребления наркотических средств по круглосуточному телефону доверия: +7 (8412) 523-523.

«Мы организуем незамедлительные и тщательные проверки всех поступающих сообщений. Ход проверочных мероприятий по обращениям будет находиться на постоянном контроле прокурора Пензенской области», — заверила собеседница агентства.