Борьба с киосками напрямую связана со здоровьем и благополучием пензенцев — Ольга Жовтяк Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Меры, принимаемые администрацией Пензы с целью упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, направлены в первую очередь на обеспечение здоровья и благополучия граждан. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

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«Прежде всего, я думаю, губернатор [Иван Белозерцев], когда давал поручение главе администрации Пензы [Виктору Кувайцеву], был обеспокоен тем, что это напрямую связано со здоровьем и благополучием жителей. Ведь когда устанавливали киоски — 10, а некоторые и 25 лет назад — основная группа товаров, которая была в реализации — это алкоголь, пиво и табак. 90% всей выручки строилось именно на этом», — сказала она в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

Ольга Жовтяк отметила, что не случайно на федеральном уровне были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми сначала в киосках запретили торговать водкой, затем — пивом, а впоследствии — сигаретами.

По ее словам, это сделано, чтобы убрать тот ассортимент, который не должен быть в шаговой доступности.

«Естественно, многие предприниматели делали все возможное, чтобы эту группу товаров оставить. Нужно сказать, что до сих пор есть случаи, когда продолжается реализация пива в нестационарных объектах, хотя это напрямую федеральным законом запрещено», — сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы.

Полная версия интервью с Ольгой Жовтяк будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в ближайшее время.