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В детском парке Пензы начала работу студия семейного творчества

09:18 | 26.03.2017 | Общество

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Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Студия семейного отдыха творчества начала работу на базе детского парка в микрорайоне Арбеково города Пензы в минувшую субботу, 25 марта.

В детском парке Пензы начала работу студия семейного творчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первое занятие состоялось под руководством мастера декоративно-прикладного творчества Татьяны Павловой. Она организовала небольшую выставку своих работ.

В этот день все желающие создавали бумажных птичек.

Ожидается, что также пройдут обучающие занятия по лепке из соленого теста, изготовлению мягких игрушек и поделок из природного материала, а также другим видам творчества.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в ближайшее время занятия будут проводиться по выходным в 12.00.

«Позже время будет скорректировано так, чтобы оно было максимально удобным для большего количества посетителей», — добавили в администрации Пензы.
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