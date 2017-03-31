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В Пензе наблюдается стабильный рост численности населения

10:57 | 31.03.2017 | Общество

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Стабильный рост численности населения наблюдается в Пензе на протяжении последних лет. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

В Пензе наблюдается стабильный рост численности населения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, на 1 января 2016 года количество жителей Пензы составляла 524,6 тыс. человек.

«С каждым годом увеличивается показатель рождаемости и сокращается уровень смертности. Показатель смертности пока превышает уровень рождаемость, но динамика последних лет демонстрирует положительную тенденцию, и к 2020 году мы ожидаем естественный прирост населения», — сказал Виктор Кувайцев.
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