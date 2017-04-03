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В Пензе организация заплатит 50 тыс. рублей за переполненную маршрутку

09:00 | 03.04.2017 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Компания «Форсаж» заплатит 50 тыс. рублей штрафа за переполненную маршрутку №27.

В Пензе организация заплатит 50 тыс. рублей за переполненную маршрутку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Нарушение было выявлено в ходе рейда, проведенного 17 ноября 2016 года в утренний час-пик на проспекте Победы.

«Была проверена «ГАЗель Next», следовавшая по маршруту №27. Оказалось, что в ней ехали 30 пассажиров при допустимой норме загрузки в 19 человек», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что за данное нарушение судья назначил организации штраф в размере ниже минимального, так как фирма находится в тяжелом финансовом положении и на ее счетах отсутствуют денежные средства.

«Должностное лицо было оштрафовано на 20 тыс. рублей», — добавили в Ространснадзоре.
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