В Пензе 12 апреля пройдет квест «Первый. Космический» Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Пенза присоединится к проведению всероссийского исторического квеста «Первый. Космический», который пройдет в доме молодежи 12 апреля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры победы» Марина Шиндина, ряд заданий и этапов квеста расскажут о личном опыте космонавтов, Героев России Сергея Волкова и Сергея Рязанского.

«Участникам предстоит попробовать себя в роли космонавтов и ученых, в игровой форме познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что принять участие в квесте может любой желающий старше 14 лет.