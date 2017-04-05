В Пензе 12 апреля пройдет квест «Первый. Космический»

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры победы» Марина Шиндина, ряд заданий и этапов квеста расскажут о личном опыте космонавтов, Героев России Сергея Волкова и Сергея Рязанского.
«Участникам предстоит попробовать себя в роли космонавтов и ученых, в игровой форме познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы», — добавила собеседница агентства.
Она уточнила, что принять участие в квесте может любой желающий старше 14 лет.
«Совершеннолетним кандидатам в космонавты необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте. Школьникам же необходимо сформировать собственные команды-экипажи и выйти на связь с региональным координатором Российского движения школьников», — отметила Марина Шиндина.
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