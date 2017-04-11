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Мэрия Пензы выплатит владельцу 1,3 млн. рублей за участок и гараж в центре города

11:05 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Решение суда, согласно которому администрация Пензы обязана выплатить местному жителю денежное возмещение в размере 1 млн. 277 тыс. 893 рубля за прекращение права собственности на земельный участок и нежилое помещение, вступило в законную силу.

Мэрия Пензы выплатит владельцу 1,3 млн. рублей за участок и гараж в центре города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В своем иске представитель мэрии указал, что мужчина является собственником земельного участка и гаража, расположенных на улице Новый Кавказ неподалеку от лицея современных технологий управления №2. В целях строительства объектов водоотведения для образовательного учреждения в 2015 году было принято постановление об изъятии у него земельного участка и нежилого помещения для муниципальных нужд. Собственнику было предложено заключить соглашение с выплатой компенсации, однако ответа не последовало», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что представитель городской администрации просил суд прекратить право собственности на земельный участок и гараж с выплатой возмещения в сумме 771 тыс. 900 рублей.

«В судебном заседании ответчик иск не признал», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, 19 января 2017 года Ленинский районный суд Пензы частично удовлетворил требования мэрии об изъятии земельного участка и нежилого помещения для муниципальных нужд, обязав выплатить почти 1,3 млн. рублей возмещения.

«Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая составлена без удовлетворения», — сказала она.
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