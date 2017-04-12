Артемий Лебедев поделился впечатлениями от визита в Пензу

В среду, 12 апреля, он опубликовал в своем «Живом Журнале» заметку, которая сопровождается фотографиями с видами областного центра и окрестностей.
В частности, на снимках запечатлены площадь Маршала Жукова со зданием администрации Пензы, улица Московская с детским прогулочным паровозиком, бюст Сталина на улице Кирова, а также строящиеся дома в районе торгового центра «Леруа Мерлен».
Кроме того, дизайнер сфотографировал разрушающуюся тротуарную плитку, неухоженные фасады, водоразборную колонку посреди улицы, а также здание «Гостиного двора» с обилием разноплановых вывесок и рекламы.
Помимо этого, внимание Артемия Лебедева привлек необычный монумент, установленный неподалеку от Кузнецка. Он выполнен в виде огромной бутылки с надписью «Водка», вверху которой располагается покореженный после ДТП автомобиль. Предполагается, что эта конструкция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на трассе.
Комментарии к увиденному дизайнер в характерной для него манере сопроводил ненормативной лексикой и нелестными выражениями.
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