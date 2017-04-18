Пенза присоединится к всероссийскому тесту по истории Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Акция «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет на базе более чем 30 образовательных организаций Пензенской области в субботу, 22 апреля.

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Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, посвященных крупнейшим битвам, героям, партизанскому движению, жизни в тылу, а также историческим фактам, связанным с освобождением Европы от фашизма.

В Пензе тест будет проводиться на базе школы №28 имени В.О. Ключевского. Участникам необходимо зарегистрироваться с 10.20 до 10.55. При себе нужно иметь паспорт.

Начало тестирования намечено на 11.00, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.