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Пенза присоединится к всероссийскому тесту по истории Великой Отечественной войны

10:58 | 18.04.2017 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Акция «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет на базе более чем 30 образовательных организаций Пензенской области в субботу, 22 апреля.

Пенза присоединится к всероссийскому тесту по истории Великой Отечественной войны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, посвященных крупнейшим битвам, героям, партизанскому движению, жизни в тылу, а также историческим фактам, связанным с освобождением Европы от фашизма.

В Пензе тест будет проводиться на базе школы №28 имени В.О. Ключевского. Участникам необходимо зарегистрироваться с 10.20 до 10.55. При себе нужно иметь паспорт.

Начало тестирования намечено на 11.00, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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