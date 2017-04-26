В Пензе вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофе — аварии на Чернобыльской АЭС, организованы в Пензе в среду, 26 апреля.

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Одно из них состоялось на улице 8 Марта — у памятника жертвам радиационных катастроф.

Участники акции высадили на аллее саженцы, после чего состоялись небольшой митинг и церемония возложения цветов.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что важно хранить память о людях, устранявших последствия техногенной катастрофы.

«Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни и здоровье во время ликвидации аварии, и чествуем тех, кто живет среди нас. Если бы не их самоотверженность, то последствия катастрофы были бы в десятки, сотни раз тяжелее для всей Восточной Европы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, тематические мероприятия пройдут также в образовательных организациях во всех районах Пензенской области.