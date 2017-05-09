Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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«Этот день дорог каждому из нас, он часть личной истории каждой семьи. Всегда будет жить в наших сердцах память о той страшной войне и о великой цене, которую заплатил наш народ во имя свободы родной земли. Небывалая волна патриотизма, глубокое чувство любви к Отчизне, острая жажда жизни наших сограждан одолели врага и подарили нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам», — отметил глава администрации города.

Он подчеркнул, что пензенцы внесли достойный вклад в общую Победу.

«Наши земляки сражались под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали Украину, Прибалтику, Белоруссию, штурмовали Берлин. Другие трудились в тылу, не жалея сил, превозмогая боль и лишения. Для нас они всегда будут достойным примером самоотверженности, мужества, героизма и преданности своему Отечеству», — добавил Виктор Кувайцев.

По его словам, ныне живущее поколение обязано хранить и беречь наследие Победы, проявлять неустанную заботу о людях старшего поколения.

«Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, фронтовики, труженики тыла! От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, стабильности и процветания нашему любимому городу и всей России!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.