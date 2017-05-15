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На ремонт дорог в Пензенской области дополнительно выделят более 400 млн. рублей

10:25 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. 406 млн. рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

На ремонт дорог в Пензенской области дополнительно выделят более 400 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно министерству финансов Пензенской области эти средства изыскать, подготовить предложение по внесению изменений в бюджет», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 мая.

Глава региона предложил обратиться в Законодательное собрание Пензенской области с вопросом о переносе 44-й очередной сессии, намеченной на 9 июня, на более ранний срок.

«Давайте проработаем вопрос с Законодательным собранием […] о переносе сессии по объективным причинам», — добавил Иван Белозерцев.
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