Сцену для фестиваля «Jazz May» планируют смонтировать в четверг Общество

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Монтаж сцены для открытой площадки VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», который пройдет в Пензе с 19 по 21 мая, планируется завершить к полудню четверга, 18 мая. Об этом сообщил директор учреждения культуры «Пензаконцерт» Андрей Мамонов.

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«Мы планируем, что сцена, которую сегодня ночью уже привезут, будет устанавливаться завтра. […] К обеду мы установим», — сказал он в ходе пресс-конференции на Юбилейной площади, где будет проходить фестиваль, которая состоялась в среду 17 мая.

Андрей Мамонов добавил, что перед сценой будет установлен партер примерно на 300 мест.

«В пятницу к утру, мы надеемся, вся инфраструктура фестиваля, которая [будет организована] на улице, будет готова», — уточнил он.

Директор «Пензаконцерта» отметил, что в продаже имеется небольшое количество билетов на платные вечерние концерты фестиваля, которые будут проходить в киноконцертном зале «Пенза» в 19.00 на протяжении всех трех дней.

«Стоимость от 200 до 1 тыс. 200 рублей», — сказал Андрей Мамонов.