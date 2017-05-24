В Пензе в день «Последнего звонка» ограничат продажу алкоголя Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Администрация Пензы рекомендовала руководителям предприятий торговли приостановить продажу алкогольной продукции, в том числе пива, а также напитков в стеклянной посуде во время празднования «Последнего звонка» в предстоящий четверг, 25 мая.

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Ограничить реализацию спиртного рекомендуется на период с 8.00 до 23.00.

Согласно тексту постановления администрации Пензы, которое подписал мэр Виктор Кувайцев, райадминистрациям поручено организовать оперативные группы для контроля за соблюдением прав несовершеннолетних при реализации алкоголя, а также провести информационно-разъяснительную работу с предпринимателями.

Управлению МВД по городу Пензе рекомендовано усилить контроль за соблюдением законодательства, регламентирующего продажу спиртного.