Ремонт дороги на улице Мира в Пензе намечено завершить до конца июня Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Ремонт проезжей части на улице Мира в Пензе планируется завершить до конца июня. Об этом сообщил мастер-дорожник ООО «Пензадорстрой» Алексей Подтяжкин.

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«Работы будут закончены в срок до конца июня», — сказал он, комментируя журналистам ход ремонта в четверг, 1 июня.

По словам мастера, дорожники работают весь световой день без выходных.

«14 человек устанавливают бордюрный камень, 15–16 человек занимаются другими видами работ», — уточнил он.

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Представитель «Пензадорстроя» добавил, что гарантийный срок на работы составит 5 лет.

«Протяженность — 1 км 700 метров. На данный момент [с 10 мая] уже пройдено более 1 км по бордюру. Фрезерован весь участок. На следующей неделе приступим к выравнивающему слою», — пояснил Алексей Подтяжкин.

В рамках контракта ООО «Пензадорстрой» выполняет ремонт проезжей части с заменой бордюра. Рабочие снимают разрушенный асфальто-бетонный слой, укладывают выравнивающее покрытие, устанавливают ливневые решетки и бордюрный камень.

Предполагается, что в завершение работ на улице Мира будет уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон.