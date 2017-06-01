16:47:35 Четверг, 1 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Ремонт дороги на улице Мира в Пензе намечено завершить до конца июня

12:58 | 01.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Ремонт проезжей части на улице Мира в Пензе планируется завершить до конца июня. Об этом сообщил мастер-дорожник ООО «Пензадорстрой» Алексей Подтяжкин.

Ремонт дороги на улице Мира в Пензе намечено завершить до конца июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работы будут закончены в срок до конца июня», — сказал он, комментируя журналистам ход ремонта в четверг, 1 июня.

По словам мастера, дорожники работают весь световой день без выходных.

«14 человек устанавливают бордюрный камень, 15–16 человек занимаются другими видами работ», — уточнил он.

Читайте также

Отремонтированная дорога на улице Бекешской в Пензе принята в эксплуатацию

Представитель «Пензадорстроя» добавил, что гарантийный срок на работы составит 5 лет.

«Протяженность — 1 км 700 метров. На данный момент [с 10 мая] уже пройдено более 1 км по бордюру. Фрезерован весь участок. На следующей неделе приступим к выравнивающему слою», — пояснил Алексей Подтяжкин.

В рамках контракта ООО «Пензадорстрой» выполняет ремонт проезжей части с заменой бордюра. Рабочие снимают разрушенный асфальто-бетонный слой, укладывают выравнивающее покрытие, устанавливают ливневые решетки и бордюрный камень.

Предполагается, что в завершение работ на улице Мира будет уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Актуальное
Читайте также
Валерий Лидин посетит Йошкар-Олу с рабочим визитом Меморандум о сотрудничестве Пензенской области и «Яндекса» подписан на ПМЭФ
В Пензе набережную напротив «Ростка» очистили от мусора В Пензе Юлия Герасина удостоена звания «Мисс УИС»
В Пензе министерство образования впервые запустило горячую линию по вопросам отдыха детей Количество пользователей «Детского интернета» от «МегаФона» выросло в Поволжье в 4,5 раза
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама