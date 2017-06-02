Мэр Пензы проконтролировал ход благоустройства сквера «45 меридиан» Общество

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход благоустройства сквера «45 меридиан», который планируется открыть в преддверии Дня города, 11 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

Особое внимание он обратил на состояние подпорной стены.

«Необходимо найти собственника и провести с ним переговоры по приведению ее в порядок и восстановлению на некоторых участках», — сказал глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев также поручил благоустроить участки, прилегающие к скверу, в том числе территорию вдоль жилого дома №3 на улице Кулакова.

«Организуйте встречу с жителями и предложите им принять участие в организации парковочного пространства. Если они откажутся, тогда МУП «Пензадормост» проведет работу по отсыпке асфальтовой крошкой участка до бывшего бордюра тротуара», — отметил он, обращаясь к заместителю главы администрации Ленинского района Пензы Тихону Панюхину.

По итогам выезда на место мэр призвал активизировать работы по благоустройству.

«До празднования Дня города времени осталось мало. Обращаю внимание еще раз на то, что благоустроенной должна быть вся территория. Уверен, что обновленный сквер будет интересен не только жителям города, но и привлечет его гостей, а также станет новой достопримечательностью Пензы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.