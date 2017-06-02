16:51:59 Пятница, 2 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ В ИА «PenzaNews» 5 июня в 13.00 пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Юрия Ильина

Мэр Пензы проконтролировал ход благоустройства сквера «45 меридиан»

12:48 | 02.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход благоустройства сквера «45 меридиан», который планируется открыть в преддверии Дня города, 11 июня.

Мэр Пензы проконтролировал ход благоустройства сквера «45 меридиан»

Фото: Penza-gorod.ru

Особое внимание он обратил на состояние подпорной стены.

«Необходимо найти собственника и провести с ним переговоры по приведению ее в порядок и восстановлению на некоторых участках», — сказал глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев также поручил благоустроить участки, прилегающие к скверу, в том числе территорию вдоль жилого дома №3 на улице Кулакова.

«Организуйте встречу с жителями и предложите им принять участие в организации парковочного пространства. Если они откажутся, тогда МУП «Пензадормост» проведет работу по отсыпке асфальтовой крошкой участка до бывшего бордюра тротуара», — отметил он, обращаясь к заместителю главы администрации Ленинского района Пензы Тихону Панюхину.

По итогам выезда на место мэр призвал активизировать работы по благоустройству.

«До празднования Дня города времени осталось мало. Обращаю внимание еще раз на то, что благоустроенной должна быть вся территория. Уверен, что обновленный сквер будет интересен не только жителям города, но и привлечет его гостей, а также станет новой достопримечательностью Пензы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.
Актуальное
Читайте также
Татьяна Курдова возглавит пензенскую делегацию на книжном фестивале в Москве В Пензе прокурор требует сделать вокзалы доступными для инвалидов
Расширен функционал услуг «МегаФон.Таргет» и «Мобильное информирование» В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Юрия Ильина
«Ростелеком» назвал фильмы, популярные среди пользователей «Интерактивного ТВ» в Поволжье КПРФ выставит кандидатов по всем округам на выборах в пензенское Заксобрание
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама