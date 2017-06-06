Первое заседание Общественной палаты Пензенской области пятого созыва состоится 13 июня Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Первое заседание Общественной палаты Пензенской области пятого созыва состоится во вторник, 13 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

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11 членов общественной палаты были утверждены главой региона. В их числе — руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Иван Атяшкин, председатель совета областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Булыгин, глава регионального совета пензенского отделения Поискового движения России Лариса Казакова, глава реготделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина, а также исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Кроме того, в состав палаты вошли директор школы №7 Анита Благодерова, руководитель пензенского исполкома ОНФ Сергей Мельников, профессор кафедры «История России, краеведение и методика преподавания истории» Пензенского государственного университета Владимир Первушкин, председатель ТПП региона Владимир Подобед, руководитель областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев и директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь.

Еще 11 членов утвердили депутаты Законодательного собрания Пензенской области. Так, в состав Общественной палаты вошли главный врач детской стоматологической поликлиники Елена Блащук, главврач специализированной наркологической поликлиники «Панацея» Сергей Дегтярь, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (в миру Сергей Домнин), бизнесмен Игорь Зайдман, активист в сфере ЖКХ Владимир Лощинин, председатель молодежного парламента Наталья Назарова, глава областной организации профсоюзов работников здравоохранения Галина Попадюк, гендиректор ТРК «Наш Дом» Татьяна Прошина, руководитель ЗАО «Производственно-коммерческое предприятие «Орбита-1» Олег Сактирин, председатель реготделения организации «Российский Красный крест» Александр Серов и председатель регионального духовного управления мусульман Абубякяр Юнкин.

После этого 22 утвержденных члена палаты выбрали еще 11 человек, среди которых — директор общественной организации «Пензенский союз потребителей» Ольга Антонова, председатель правления детской автономной некоммерческой организации «Детская лига плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков, заместитель председателя совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Алексей Богородицкий, директор благотворительного фонда поддержки и развития хоккея города Кузнецка Олег Казаров, руководитель регионального штаба реготделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов и директор центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова.

Кроме того, в число членов палаты вошли директор АНО «Центр образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова, директор школы №9 города Пензы Алексей Миронов и ученый секретарь областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов, председатель правления пензенской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев и заместитель директора по воспитательной работе школы №218 города Заречного Евгений Шелковой.