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В Пензе в День города кластер «Легпром» проведет дефиле-шоу детской одежды

08:30 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Предприятия кластера «Легпром» проведут дефиле-шоу детской верхней одежды и школьной формы в рамках празднования Дня города Пензs в предстоящий понедельник, 12 июня.

В Пензе в День города кластер «Легпром» проведет дефиле-шоу детской одежды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, компании «Креатив», «Симфония стиля» и «Алекс-М» продемонстрируют новую коллекцию школьной формы.

Актуальные модели верхней одежды для мальчиков и девочек — пальто, куртки, пуховики и брюки — представят компании «Fifland», «iLVES» и «Симфония стиля».

Кроме того, жители города смогут оценить удобную и практичную детскую обувь от ателье авторской обуви «Альфа».

Партнером дефиле выступит модельная школа «Fashion-way».

Мероприятие будет проходить на Фонтанной площади в рамках праздничного концерта, который начнется в 15.00. Ожидается, что юные модели выйдут на сцену в 15.50.

Организаторами дефиле-шоу выступают ООО «Центр кластерного развития» Пензенской области и администрация города.
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