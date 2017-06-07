В Пензе в День города кластер «Легпром» проведет дефиле-шоу детской одежды Общество Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Предприятия кластера «Легпром» проведут дефиле-шоу детской верхней одежды и школьной формы в рамках празднования Дня города Пензs в предстоящий понедельник, 12 июня. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В частности, компании «Креатив», «Симфония стиля» и «Алекс-М» продемонстрируют новую коллекцию школьной формы. Актуальные модели верхней одежды для мальчиков и девочек — пальто, куртки, пуховики и брюки — представят компании «Fifland», «iLVES» и «Симфония стиля». Кроме того, жители города смогут оценить удобную и практичную детскую обувь от ателье авторской обуви «Альфа». Партнером дефиле выступит модельная школа «Fashion-way». Мероприятие будет проходить на Фонтанной площади в рамках праздничного концерта, который начнется в 15.00. Ожидается, что юные модели выйдут на сцену в 15.50. Организаторами дефиле-шоу выступают ООО «Центр кластерного развития» Пензенской области и администрация города. Нашли ошибку в тексте?

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