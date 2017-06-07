В Пензе 26 бригад ремонтируют дороги 7 июня Общество

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. 26 бригад задействовано на различных этапах ремонта дорог в Пензе в среду, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Бригады ООО «Пензадорстрой» укладывают бордюрный камень на улице Мира. Работники ООО «Лидер» асфальтируют улицу Тепличную.

Фрезерованием и установкой бордюрного камня на проспекте Победы занимаются сотрудники компаний «ДСУ» и «Магистраль». На улице Беляева рабочие ООО «Магистраль» ведут подготовительные работы.

На улицах Кирпичной и Леонова бордюрный камень устанавливает бригада ООО «Строительный ресурс». Сотрудники этой компании также подготавливают к ремонту улицы Германа Титова, Побочинскую и Сперанского.

Рабочие ООО «Автодорога» укладывают бордюры и готовят к ремонту улицы Пушкина и Володарского. На улице Кулакова они производят подготовительные работы.

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Сотрудники ООО «ЭлитРивал» занимаются установкой бордюрного камня на улицах Кулибина и Циолковского. Работники ООО «Градстрой» укладывают бордюр на улице Терешковой и асфальтируют улицу Ферганскую.

Бригады МУП «Пензадормост» устанавливают бордюрный камень на улице Краснова и готовят ее к ремонту. Также силами компании укладывается асфальт на территории сквера «45 меридиан» на пересечении улиц Пушкина и Кулакова, который намечено открыть в преддверии Дня России и Дня города, 11 июня.