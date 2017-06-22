Представители власти и общественности возложили цветы к монументу на проспекте Победы Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Представители власти, общественных организаций и рядовые жители возложили цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы в День памяти и скорби, 22 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

До этого митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил панихиду по погибшим воинам в часовне Михаила Архангела. Среди тех, кто присутствовал на ней, были губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

После молебна они переместились к монументу, где также собрались представители трудовых коллективов, студенты и школьники.

Они почтили память павших воинов минутой молчания.

После этого все желающие возложили цветы к монументу.