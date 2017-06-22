Представители власти и общественности возложили цветы к монументу на проспекте Победы
Печать
Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Представители власти, общественных организаций и рядовые жители возложили цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы в День памяти и скорби, 22 июня.
Фото: Penza-gorod.ru
До этого митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил панихиду по погибшим воинам в часовне Михаила Архангела. Среди тех, кто присутствовал на ней, были губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.
После молебна они переместились к монументу, где также собрались представители трудовых коллективов, студенты и школьники.
Они почтили память павших воинов минутой молчания.
После этого все желающие возложили цветы к монументу.