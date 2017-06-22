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Представители власти и общественности возложили цветы к монументу на проспекте Победы

12:18 | 22.06.2017 | Общество

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Представители власти, общественных организаций и рядовые жители возложили цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы в День памяти и скорби, 22 июня.

Представители власти и общественности возложили цветы к монументу на проспекте Победы

Фото: Penza-gorod.ru

До этого митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил панихиду по погибшим воинам в часовне Михаила Архангела. Среди тех, кто присутствовал на ней, были губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

После молебна они переместились к монументу, где также собрались представители трудовых коллективов, студенты и школьники.

Они почтили память павших воинов минутой молчания.

После этого все желающие возложили цветы к монументу.
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