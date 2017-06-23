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Виктор Кувайцев поздравил пензенских выпускников с окончанием школы

10:01 | 23.06.2017 | Общество

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил выпускников с окончанием школы.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских выпускников с окончанием школы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Школьные годы позади, впереди — яркие интересные встречи, покорение новых вершин! Желаю вам сделать верный выбор, стать профессионалами своего дела. Сегодня, как никогда, нашему городу нужны высокообразованные, социально активные граждане», — отметил глава администрации города.

Он выразил уверенность в том, что выпускники будут постоянно работать над собой, развивать свои умения и навыки, а также обновлять запас знаний.

«Благодаря талантам, трудолюбию, энергичности вы приумножите достижения нашей страны и прославите любимый город. Пусть прекрасные годы студенчества дадут заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем и подарят верных друзей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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