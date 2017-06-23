К западу от Кузнецка пресечена незаконная добыча песка Общество

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Незаконная добыча песка пресечена в двух километрах к западу от Кузнецка Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза, данный факт был выявлен охотоведом центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области при патрулировании территории Кузнецкого района в ночь на пятницу, 23 июня.

«На месте была обнаружена большегрузная техника — погрузчик и грузовой самосвал с песком», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на данной территории лицензий на пользование недрами не имеется.

«О выявленном факте охотовед незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции Кузнецкого района, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Техника, осуществляющая незаконную деятельность, доставлена на спецстоянку. Проводятся следственные мероприятия», — сказали в Минлесхозе Пензенской области.