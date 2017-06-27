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Готовящийся в третий раз стать отцом житель Пензы задолжал почти 100 тыс. рублей алиментов

08:56 | 27.06.2017 | Общество

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Житель Пензы, который в третий раз готовится стать отцом, задолжал сыну от предыдущего брака 93 тыс. рублей алиментов.

Готовящийся в третий раз стать отцом житель Пензы задолжал почти 100 тыс. рублей алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первый раз исполнительный документ гражданина вернулся с его прежнего места работы с задолженностью в 102 тыс. рублей. Дочь от первого брака к тому моменту уже не только достигла совершеннолетия, но и родила ребенка. Оплаты в 2–3 тыс. рублей не покрывали необходимой суммы, и судебным приставом было принято решение обратить взыскание на автомобиль и ограничить должника в праве управления транспортным средством. «ВАЗ-21099» был арестован и оценен в 29 тыс. рублей. Сумма за автомобиль была внесена через 10 минут, а обещание о выплате остатков долга мужчина сдержал — через несколько дней он пришел к судебному приставу для того, чтобы возвратить дочери деньги», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она отметила, что буквально за день до погашения долга приставам было передано производство о взыскании алиментов в пользу еще одного ребенка гражданина.

«Сумма задолженности сыну составила 93 тыс. рублей. Сумма не обрадовала мужчину, ведь он планировал, погасив долг, вернуть себе право на управление автомобилем», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, сыну мужчины уже исполнилось 18 лет.
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