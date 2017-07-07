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В Пензе утверждено 19 зон, в которых запрещена продажа алкоголя

11:22 | 07.07.2017 | Общество

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление, определяющее границы 19 зон, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

В Пензе утверждено 19 зон, в которых запрещена продажа алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, спиртное нельзя будет приобрести вблизи медицинского центра «Медикус» на улице Пушкина, детских садов №142 на улице Ладожской и №143 на проспекте Строителей, а также делового центра «Бета» на улице Суворова.

Кроме того, продажа алкоголя запрещена около школ №76 на улице Лядова, №64 на улице Бородина, №28 на улице Краснова, №8 на улице Касаткина, №50 на улице Докучаева, №10 на улице Красносельской, №36 на улице Собинова, №49 на улице Кирова, №51 на улице Крупской, №75/62 на улице Пермской и №12 имени В.В. Тарасова на улице Карпинского.

Также запрет на реализацию спиртного будет действовать у лицея №55 на улице Мира, лингвистической гимназии №6 на Заводском шоссе, лицея современных технологий управления №2 на улице Бакунина и гимназии №53 на улице Попова.

Документ вступил в силу.
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