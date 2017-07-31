Часть тротуара на улицах Бакунина и Кирова в Пензе закрыли для пешеходов из-за ремонта
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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Часть тротуара на улицах Бакунина и Кирова в Пензе закрыта для пешеходов в связи с ремонтом, который организован в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В понедельник, 31 июля, работы выполняются на улице Бакунина — от перекрестка с улицей Кирова до областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Там специалисты укладывают слой песка.
На улице Кирова — от перекрестка до здания главпочтамта — снят асфальт.
Участок, на котором проводятся работы, огражден сигнальной лентой. Также путь преграждают упаковки с плиткой.
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По краям тротуара установлены знаки, информирующие о ремонте и запрещающие проход.
Однако многие пешеходы вместо того, чтобы перейти на противоположную сторону улицы Кирова, продолжают свой путь вдоль места ремонта — либо прямо по газону, либо по крыльцам расположенных в здании №70 организаций, либо по разрушенному асфальту, игнорируя ограничения.
На улице Бакунина некоторые горожане идут прямо по проезжей части.
Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, ремонтные работы выполняет ООО «Камелот», завершить их планируется до 9 августа.