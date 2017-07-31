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В Пензе полиция разыскивает двоих подростков

17:03 | 31.07.2017 | Общество

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают 15-летнего Никиту Пищугина и 16-летнего Артема Воробьева, пропавших в Пензе.

В Пензе полиция разыскивает двоих подростков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, Никита Пищугин ушел из квартиры дома в Октябрьском районе 20 июля.

На вид ему 16 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза карие. Юноша был одет в серую майку без рукавов, синие джинсовые шорты до колен, на ногах — серые кеды на белой подошве, на голове — черная бейсболка. Может находиться в центре Пензы, в районе улицы Московской.

Артем Воробьев пропал 11 июля.

На вид ему 18 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Он был одет в серую куртку, синие джинсы, на ногах — черные кроссовки. Может находиться в районе Терновки.
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