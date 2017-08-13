В Пензе завершаются последние приготовления к областному празднику «Спас» Общество

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Последние приготовления к областному празднику православной культуры «Спас» завершаются в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

На его территории обустроено две сценические площадки с партерами на 150 и 50 посадочных мест.

Участники выставки-ярмарки, приехавшие из разных районов Пензенской области, выкладывают свою продукцию. Также здесь можно будет приобрести изделия народных умельцев.

По периметру с целью безопасности установлены турникеты.

Ход подготовки к мероприятию утром в воскресенье, 13 августа, оценил мэр Виктор Кувайцев.

Он отметил, что была приведена в порядок пешеходная часть и газоны, покрашена чаша фонтана.

Вместе с тем глава администрации города сделал небольшие замечания, касающиеся благоустройства. Все они были сразу же устранены.

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«Праздник должен пройти достойно, на высоком уровне, чтобы у жителей и гостей города о нем остались светлые и добрые воспоминания», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

Областной праздник «Спас» начнется в 11.00. На главной сцене пройдет торжественная часть, и выступят творческие коллективы. В центре сквера возле бюста М.Ю. Лермонтова на малой сцене на протяжении четырех часов будут петь и танцевать дети.

По задумке организаторов, все лучи аллеи превратятся в единое пространство. Для гостей будет работать литературный привал. Можно будет совершить виртуальную экскурсию по Спасскому кафедральному собору, побывать на презентации православной художественной литературы для детей и сфотографироваться в специально обустроенных фотозонах.

Кроме того, Пензенская епархия подготовила фотовыставку, посвященную истории Спасского кафедрального собора.