12:39:28 Воскресенье, 13 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
Большой фоторепортаж Встреча Дмитрия Медведева с партактивом «Единой России» в ПФО. Пенза, 11 августа 2017 г.

В Пензе завершаются последние приготовления к областному празднику «Спас»

09:52 | 13.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Последние приготовления к областному празднику православной культуры «Спас» завершаются в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе.

В Пензе завершаются последние приготовления к областному празднику «Спас»

Фото: Penza-gorod.ru

На его территории обустроено две сценические площадки с партерами на 150 и 50 посадочных мест.

Участники выставки-ярмарки, приехавшие из разных районов Пензенской области, выкладывают свою продукцию. Также здесь можно будет приобрести изделия народных умельцев.

По периметру с целью безопасности установлены турникеты.

Ход подготовки к мероприятию утром в воскресенье, 13 августа, оценил мэр Виктор Кувайцев.

Он отметил, что была приведена в порядок пешеходная часть и газоны, покрашена чаша фонтана.

Вместе с тем глава администрации города сделал небольшие замечания, касающиеся благоустройства. Все они были сразу же устранены.

Читайте также

Участники фестиваля «Марсово поле» промаршировали по центру Пензы в форме начала XIX века

«Праздник должен пройти достойно, на высоком уровне, чтобы у жителей и гостей города о нем остались светлые и добрые воспоминания», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

Областной праздник «Спас» начнется в 11.00. На главной сцене пройдет торжественная часть, и выступят творческие коллективы. В центре сквера возле бюста М.Ю. Лермонтова на малой сцене на протяжении четырех часов будут петь и танцевать дети.

По задумке организаторов, все лучи аллеи превратятся в единое пространство. Для гостей будет работать литературный привал. Можно будет совершить виртуальную экскурсию по Спасскому кафедральному собору, побывать на презентации православной художественной литературы для детей и сфотографироваться в специально обустроенных фотозонах.

Кроме того, Пензенская епархия подготовила фотовыставку, посвященную истории Спасского кафедрального собора.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой возбуждено дело по факту хранения наркотиков в крупном размере Мэр Пензы распорядился включать подсветку «Ростка»
Губернатор поздравил пензенцев с областным праздником «Спас» В Пензе возбуждено дело по факту нападения на женщину на пустынной улице
Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником Губернатор поздравил пензенских строителей с профессиональным праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама