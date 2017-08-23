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Мэр Пензы призвал проектировать тротуары и заездные карманы при ремонте дорог

15:15 | 23.08.2017 | Общество

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал проектировать тротуары и заездные карманы при планировании работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.

Мэр Пензы призвал проектировать тротуары и заездные карманы при ремонте дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Отремонтированную дорогу необходимо сопровождать тротуаром, чтобы не возникало ситуаций, когда пешеходам пройти негде. Что касается заездных карманов, даже там, где их нет, можно отыскать подходящее место и обустроить по принципу улицы Пушкина», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 23 августа.

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Виктор Кувайцев отметил, что также при ремонте дорожного полотна необходимо менять бордюры.

«Дорогая хорошая, а бордюр — нет. При таком раскладе он не выполняет одну из своих главных функций — отвод воды», — пояснил мэр.

Он добавил, что при ремонте Гагаринского и Толстовского путепроводов важно предусмотреть колесоотбойники.

В числе объектов, которые предстоит отремонтировать, Виктор Кувайцев назвал Бакунинский мост, сообщает пресс-служба мэрии.
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