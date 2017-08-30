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Мэрия Пензы предложила 17 адресов для размещения автолавок

12:25 | 30.08.2017 | Общество

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Предприниматели, реализующие продовольственные товары собственного производства, могут заключить договора на размещение так называемых автолавок — специально оборудованных для торговли механических транспортных средств — по 17 адресам в Пензе без проведения аукциона.

Мэрия Пензы предложила 17 адресов для размещения автолавок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перечень этих мест указан в выпуске №23 муниципальной газеты «Пенза» от 30 августа.

Товаропроизводителям, в том числе из районов области, предлагается вести торговлю у следующих домов: №15 на улице 8 Марта, №35 на улице Коммунистической, №198 на улице Суворова, №3 на улице Фурманова, №42 и №130 на проспекте Строителей, №36 на улице Лядова, №2 на улице Одесской, №95 на проспекте Победы, №152Б на улице Аустрина, №15 на улице Тепличной, №11–15 на улице Антонова, №11 на улице Луначарского, №30 на улице Ботанической, №25 и №55 на улице Клары Цеткин, а также №14 на улице Ново-Казанской.

Прием заявок о заключении договора осуществляется в управлении содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы.
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