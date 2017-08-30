Редакция ИА «PenzaNews» удостоена благодарности молодежного парламента Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Молодежный парламент при Законодательном собрании Пензенской области выразил признательность редакции ИА «PenzaNews» за освещение деятельности коллегиального совещательного органа.

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Председатель молодежного парламента второго созыва Наталья Назарова вручила благодарность фотокорреспонденту информационного агентства Максиму Костюшину на заседании, состоявшемся в среду, 30 августа.

Она выразила надежду на то, что двустороннее сотрудничество будет продолжено и в будущем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16-е заседание молодежного парламента, действующего при Законодательном собрании Пензенской области, стало итоговым перед единым днем голосования, по результатам которого будет обновлен депутатский корпус.

После избрания Заксобрания шестого созыва будет сформирован новый состав молодежного парламента путем делегирования кандидатов народными избранниками.