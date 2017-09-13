В Пензе 16 сентября движение в районе Окружной будет ограничено из-за «Кросса наций» Общество

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Движение автотранспорта в районе улицы Окружной в Пензе будет ограничено в предстоящую субботу, 16 сентября, в связи с проведением XV массовой спортивной акции «Кросс нации».

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, временная схема будет действовать в период с 8.00 до 13.30.

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Будет перекрыта улица Окружная — от улицы Курской до улицы Карпинского. При этом общественный транспорт будет ходить по ней на час дольше личного — до 9.00.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по дороге-дублеру — от улицы Красноармейской до улицы Окружной.

Также движение будет приостановлено на дороге, ведущей в Малую Валяевку — от улицы Окружной до дублера, и по улице Зеленодольской — от дублера до улицы Окружной.

Помимо этого, ограничение затронет улицу Карпинского — от улицы Окружной до дублера.